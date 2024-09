Käest ära läinud triibud Haapsalu linnagaleriis

Katrin Piile väljapanek „Eimiski ja muu taoline“ Haapsalu linnagaleriis koosneb kolmest osast: triibud, triibud ja veel kord triibud.

Et triipe ei maksa alahinnata, annab märku juba see, et Piile on need kokku lugenud. Näitusesaali keskel klaasist postamentide otsas troonivad krabisevad kolmemõõtmelised objektid võivad ju tunduda ühetaolised, aga ei ole seda mitte. Igaühel on oma iseloom, sisemine ilm ja maailmavaade: ei vähem ega rohkem kui täpselt saja kahe, saja kahekümne kahe ja saja seitsmeteistkümne triibuga.