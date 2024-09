Keeletark: sest päevast algas vananaistesuvi

Vananaistesuvi on kui viimane suvekild, mis embab sügist oma raugeva soojusega.

Selles osas, millal täpselt vananaistesuvi on, lähevad arvamused lahku. Sõnaveebi järgi on vananaistesuvi soe aeg sügisel (septembri teisel poolel või oktoobris). Tegu on järelsuvega või peräsuvega, nagu Võru murdes on öeldud. Sünoptik Taimi Paljak mainis Lääne Elule, et vananaistesuve kirjeldatakse sellisena, kus „ööd on jahedad ja päevad päikselised ja soojad“.