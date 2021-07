Lugeja kirjutab: sügav kummardus Haapsalu linnapeale

Kas pärast Heinar Kaasiku kirjatükki „Roger Tibar, küsi!” [LE 20. juuni 2021] on veel kellelgi arusaamatusi Haapsalu Posti tänava puude mahavõtmise asjus? Kui jah, siis lugege seda kirjatükki mitu korda, kuni saate aru, et meil on linnapea härra [Urmas] Sukles, kes teab, oskab otsustada ja linna asju lahendada.

Austame ja aktsepteerime tema otsuseid. Neid ei tee ta mitte ainuisikuliselt. On temalgi teadjameeste seltskond, kellega linna asjade üle arutleda ja otsuseid langetada. Selle õiguse oleme meie talle valimistel andnud.

Härra Sukles on linnast hooliv, sihikindel, vastutust võttev ja kandev linnapea. Jätame selle õiguse ikka temale. Nagu on öelnud näitleja Ita Ever: „Meil kõigil on oma inimlikud nõrkused ja me peame neid vastastikku taluma.” Sügav kummardus linnapeale.