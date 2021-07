Lugejakiri: Roger Tibar, küsi!

Lugesin Sinu, Reformierakonna Haapsalu linnapeakandidaadi ja sama erakonna haridus- ja noorteameti suunajuhi artiklit 12.7.2021 Postimehes.

Artiklis „Kas sellist Haapsalut me tahtsimegi” kirjutad Sa, et meid kõiki šokeeris vaatepilt peatänava puude maharaiumisest. Need inimesed, kes mõistavad, milleks seda tehakse, on rahulikud. Ära Sina nende pärast muret tunne.

Mõistan Sinu tihedaid kirjutamisi. Kohalikud valimised on tulemas. Ära unusta, et „puusalt tulistades” võib mõnikord „jalga lasta”. Linnavalitsus on tellinud puude seisukorra hindamise Olev Abnerilt ja Lembitu Tverdjanskilt. Nende andmete järgi on võetud vastu ka otsused.

Kirjutad, et Heiki Hanso ütluse järgi pole keeruline puudele ehituse ajal kaitset pakkuda, kui vaid tahe on olemas. Ma ei tea, kui palju Sul endal oli aega selle ütluse paikapidavust Posti tänava tee-ehituse juures kontrollida. Otsisin Posti tänava trasside projekteerija telefoninumbri ja küsisin, kuidas trasse elamuteni on projekteeritud. Enamiku elamute krundi piiride juurde paigaldatakse uued veetrassid 1,8 m sügavusele. Sellise sügavuse juures on maapinnal kaevik päris lai.Selle juures saavad puude juured tugevasti kannatada. Elamute juurde paigaldatakse ka sademevee lehtrid. Sealt juhitakse vesi torude kaudu tänava põhitrassi. … [Haapsalu linnapea – toim.] Urmas Sukles kirjutas, et tee-ehituse käigus poleks ka terved puud remonti üle elanud.

Sina kirjutad oma artiklis, et järelikult on linnavalitsusel tegemist mugavusotsusega. Mõtle, kas ikka on!? Kui mõni puu oli istutatud palju varem paigaldatud trassi peale, siis tuli see eemaldada. Nüüd, kui puud on maha võetud, on olemas ka Läänemaa metsaühistu juhatuse esimehe Mikk Lingi arvamus puude tervise kohta. Soovitan lugeda!

Samas artiklis kirjutad Sa nii: „Mis kõige hullem: mis on puude saatus? Hakkeks.” Ametilt oled Sa noorte suunajuht. Miks te ei teinud mõttetalguid, mida puudega teha. Oleksid oma seltskonnaga saanud puudele anda uue elu!

Kirjutad: „Head sõbrad, nii ei saa rallit sõita!” Arvan minagi, et nii Sa ei saa.

Oled oma harrastuse reklaami juures kirjutanud: „Teeme koos sündmused meeldejäävaks.” Sul on võimalus Posti tänava tee-ehituse juures seda teha!

Artikli lõpus kirjutad: „Kui vajate nõu, küsige!” Ehk oleks hea ka Sul endal vahel seda meelde tuletada.

Luban Sulle, et aasta pärast Sinu selle artikli kirjutamist, palun Sul tulla Haapsallu ja vaatame siis koos ajakirjanikega seda Posti tänavat!

Jaksu!

Heinar Kaasik, Haapsalu linna kodanik