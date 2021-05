Linda tänava krunt ei väsi üllatamast

Arheoloogid on Linda ja Rüütli tänava nurgal asuva krundi uurimisel otsi kokku tõmbamas, kuid veel enne lõppu pakkus paik uusi üllatusi ja mõistatusi.

Üllatused algasid, kui selgus, et mullu püsti jäetud paekivimüür on säilitamiseks liialt ebakindel ja see tuli lammutada. „Ühelt poolt on muidugi kahju, aga kui poleks seda müüri eemaldatud, poleks teada saadudki, mis siin all on,” ütles arheoloog Anton Pärn.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!