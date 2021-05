Kiik: tõenäoliselt kaob maskikohustus juuni keskel

Kui teadusnõuoda soovitas maskikohustuse 7. juunist kaotada, siis valitsus seda otsust veel ei teinud. Uuesti tuleb teema arutlusele 8. juunil ning kui nakatumine jätkab langustrendi, siis võib tervise- ja tööministri Tanel Kiige sõnul kohustus juuni keskel kaduda, kirjutas ERR.

Kiik ütles kolmapäevasel pressikonverentsil, et midagi päris kindlat veel väita ei saa, sest tuleb jälgida viiruse levikut ning vaktsineeritute hõlmatuse kasvu.

“Juuni keskpaik saab olema see koht, kus tõenäoliselt on võimalik see samm astuda,” ütles Kiik ja lisas, et maskikohustus asendub soovitusega avalikus kohas suu katta, kasutades selleks muu hulgas ka visiiri.

Minister selgitas, et Balti riikide võrdluses on Eestis viiruse leviku olukord kõige parem, kuid võrreldes Põhjamaadega on veel palju vaja pingutada, et nakatumise tase alla saada.