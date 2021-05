Kirjakast: küsimusi Lääne-Nigula vallajuhtidele

Poole aasta eest Lääne-Nigula valla ajalehes ilmunud vallavanema, haridusnõuniku ja osavallavanema ühine üllitis Nõva osavalla hariduselust andis tõuke mõtete avaldamiseks maakonnalehes, sest valla ajalehes pole võimalik neid avaldada.

Lääne Elus avaldatud loo kommentaarides väljendati arvukalt arvamusi, kuid ükski vallaametnik pole ei kirjutisele ega ka kommentaaridele reageerinud. Seega olid avaldatud materjalid tõesed – vaikimine on ju nõusolek.

Nüüd, kui Lääne Elus on taas kirjutatud Nõva hariduselust, tekkis tahtmine sel teemal kaasa rääkida. Nagu ajalehes avaldatust selgub, polegi kogukond ega ka lapsevanemad algatanud Nõva koolis neli aastat kestnud probleeme. Tallinna halduskohus on leidnud, et Lääne-Nigula vallavolikogu otsus sulgeda kooli vanem aste on vastuolus valdade ühinemislepinguga. (Vallavalitsus on otsuse edasi kaevanud ringkonnakohtusse – toim.)

Volikogu liikme Jaanus Ratase nägemus vallajuhtide tegevusest avardab kogukonna arusaamist vallas toimuvast ja väljendab volikogu liikme õiglustunnet ning hoolivust, et põhiharidust saaks omandada kodu lähedal.

Nii paberlehes kui ka veebilehel ilmunud lood on saanud arvukalt kommentaare, mis ei puuduta ainult Nõva kooli tegevust, vaid ka muud. On tõsi, et olukord Nõval on trööstitu. Piirkonna arenguks pole tehtud midagi olulist, mis parandaks püsielanike elutingimusi ja tõstaks noorte perede huvi Nõvale kodu luua ja elama asuda.

Osavalla elust huvitatud elanikud on väljendanud rahulolematust osavallakogu ja -valitsuse ning vallajuhtide tegevusega. Ääremaa elanikel on piisavalt probleeme, mis vajaks lahendamist. Rohkem oleks vaja päevakohast teavet. Üks võimalus teavet saada oleks valla veebileht. Kahjuks pole kõigil arvuti kasutamise võimalusi ega oskust. Valla veebilehel olev info on sageli vananenud, ei vasta alati tegelikkusele või on eksitav. Mõne mure võiks lahendada ka telefoni teel, kuid poolesaja ametniku hulgast kompetentse ametniku leidmine on üsna vaevarikas. Vastus jääb saamata, kuna ametnik on hõivatud, sest osaleb koosolekul, on koolitusel või juhib autot ega saa tegeleda kõrvaliste asjadega.

Leian, et üldsuse huvi rahuldamiseks peaks Lääne-Nigula vallavolikogu esimees, vallavanem (ka endised vallavanemad), Nõva osavallakogu esimees, osavallavanem, haridusosakonna juhataja ja Nõva kooli direktor selgitama järgnevaid küsimusi ja/või kaitsma oma seisukohti.

Miks ei ole koolipidaja vallandandanud direktorit, kes ei suuda kooli juhtida ega täita juba pool aastat tagasi haridusministeeriumi tehtud ettekirjutisi, mille täitmiseks ja puuduste likvideerimiseks soovitakse pidevalt tähtaja pikendamist?

Kas on ikka normaalne, et kooli direktor on keset õppeaastat puhkusel ja asjaajamise korrastamisel kasutakse abitööjõudu?

Miks valla veebilehel pole avalikustatud haridusosakonna juhataja ametijuhendit?

Miks osavallakogu esimees ei korralda osavallakogu tegevust, koosolekuid ja nende protokollimist osavalla põhimäärusest lähtuvalt?

Miks osavallakogu protokollides ei kajastata osavallakogu esimehele mitte meeldivaid küsimusi ega ka osavalla majandusliku tegevuse kohta esitatud küsimusi ja neile antud vastuseid?

Kas parandatakse valla arengukava seda osa, mis on vastuolus ühinemislepinguga?

Kuidas on täidetud ühinemislepingus plaanitud investeeringud ja omafinantseeringud?

Milleks on kasutatud ühinemisraha?

Kas valla ametnikele on tehtud ettepanekuid hüvitada vallale tekitatud kahju (OÜ Nõva Kilk likvideerimine, kaotatud kohtuasjade kulud, pedagoogide vallanduskulud jms)?

Lootus sureb viimasena. Elanikud ootavad, et vallajuhid täidaksid oma valimislubadusi ja arvestaksid ka rahva tahet. Ootame ka vallavolikogu revisjonikomisjoni kontrollitulemusi. Täiesti arusaamatul kombel on revisjonikomisjon jäänud kõrvale ja vaatab toimuvat tegevusetult pealt.

Ilme Peedoson

Nõva osavallakogu liige