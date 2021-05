Osmussaarlased saavad pargase

Osmussaar saab Pakri saartega kahasse pargase, mis peaks valmis saama sügiseks.

Pargast ehitatakse Saaremaal. „Lubadus on, et septembriks saame kätte. See oleks super,” ütles Osmussaare saarevaht Rita Koppel.

Pargast on vaja, et vedada loomi, heina ja põllumajandusmasinaid. Pargase kandevõime on 12 tonni.

130 000 eurot pargase jaoks andis riik.

