Einar Pärnpuu ostaks Promenaadi hotelli Lääne-Nigula valla eakatekoduks

Lääne-Nigula volikogu majandus-ja planeerimiskomisjoni esimees Einar Pärnpuu (VL Ühinenud Kogukonnad) ütles neljapäeval toimunud voikogu istungil, et vald võiks Oru hooldekodu korrastamise asemel eakatele hoopis Promenaadi hotelli osta.

Pärnpuu sõnul on Lääne-Nigula valla murelapseks, Räägu hooldekodu, selle müük või remont.

“Olete kõik kuulnud, et müügis on Promenaadi hotell, küsitakse 1,2 miljonit. Hotellis on 35 tuba, seal on restoran, seal on saun, seal on saal. Kas vald ei peaks mõtlema suurelt ja Räägu asmel ostma Promenaadi hotelli eakate koduks?” lausus Pärnpuu. “Kas meist keegi, kui me peame minema eakate kodusse, ei tahaks minna kodusse, mis on rehabilitatsioonikeskuse kõrval, kui me vajame ravi, spaa [endine sanatoorium Laine, praegune Hestia Hotel Haapsalu Spa] on üle tee, kui me tahame tervist kosutada, ujuda, minna restorani. Kellel on natuke rohkem võimet käia, läheb jalga keerutama ja kokteli jooma Kuursaali ja rulaatoriga on ka mööda promedaadi hea käia. Kas see ei oleks meie suur projekt?”

“Sporti saame teha nii ja naa, aga vanadekodu ja oma eakate eest me küll hästi ei hoolitse,” nentis Pärnpuu.

Promenaadi hotell