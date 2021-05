Haapsalu lasteraamatukogus näeb kuulsaid roboteid

Mis on see koht, kus ei ole seinu, müüre ega trelle, aga kust keegi ei ole lahkunud ega lahku?

See koht on kosmos, teadis konstruktor Kreaatsius muinasjutus „Kuningas Biskalari aarded”. Kosmos on Stanisłav Lemi välja mõeldud robotihõimude kodu. Lem ise ütleb selle kohta loos „Kuningas Globares ja targad” vana targa suu läbi: „Teadus seletab maailma, aga meid sellega lepitada suudab ainult kunst.” Ja lisab: „Mida me tõepoolest kosmose tekkimisest teame? Säärast määratu suurt tühjust võib täita legendide ja müütidega.”

Poola ühe kuulsaima ulmekirjaniku Stanisław Lemi 100. sünniaastapäeva tähistamine on Poola vabariigi suursaatkonna ja Adam Mikiewiczi instituudi korraldamisel suurelt ette võetud. Killukene sündmustest tuli ka meile Haapsallu. Lemi „Robotite muinasjutte” (1964, e. k 2021, tlk Hendrik Lindepuu) illustre

