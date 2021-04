Algas Jaani kiriku tornikiivri remont

Esmaspäeval algasid Haapsalu Jaani kiriku torni renoveerimistööd, torn peaks korda saama septembri lõpuks.

Remondi juhatas sisse Haapsalu muusikakooli direktori Jaak Vasara trompetimäng Jaani kiriku tornist ja sellele järgnenud väike palvus kiriku juures.

Suvi läbi kestva remondi käigus vahetab ja korrastab restaureerimisfirma Resteh OÜ tornikiivri puidust kandekonstruktsiooni ja torn saab peale ka uue pleki. Restaureerimisprojekti tegi kirikutele spetsialiseerunud Rändmeister OÜ. Tööde lõpptähaeg on 31. september.

„Selle kirikutorni puitkonstruktsioon on väga halvas seisukorras,” rääkis ehitusjärelevalvet tegeva Covenant OÜ juhatuse liige Aarne Keldrima. „Selle kohta sobib vana inseneride nali: konstruktsiooni hinnates pole aru saada, miks see torn veel püsti seisab. Põhjus aga on väga lihtne – sest ta on harjunud seisma,” täiendas Keldrima.

