Pärnu JK Vaprus  tänas Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi

Möödunud nädal oli tõeliselt ajalooline ja ainulaadne kogu Lõuna-Läänemaa spordile, sest väikesest Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubist sirgunud jalgpallurid tegid Eesti jalgpalli kõrgseltskonnas nädala, mis pani rääkima kogu Eesti jalgpalliüldsuse.

Tuudilt pärit, üheksa aastat kasvatajaklubis treeninud 18 aastane Virgo Vallik sahistas võrku nii Nõmme Kalju FC, kui ka FC Kuressaare vastu.

Lihulas pärit, juba lasteaia viimases rühmas klubi treeningutega liitunud Rocco Mõtt on taas tõusnud JK Vapruse põhimeheks ja näitab Premium Liigas üha kindlamat mängu. Kolmes viimases kohtumises on ta alustanud suvepealinna esiklubi põhikoosseisus.

Vatla jalgpallineiu, kes mitmeid aastaid esindanud Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi erinevatel tüdrukute ja naisteturniiridel, lõi juba oma kolmandas kõrgliigakohtumises esimese värava.

„Need on ühe väikese maaklubi helged hetked. See on eriline, kui Premium Liigas saab jätku väikestest kohtadest pärit jalgpallurite karjäär,” ütles Eesti jalgpalli liidu president Aivar Pohlak.

Selle nädala esimene päev oli aga veelgi erilisem. Kui üle pika aja ootas Lihulas treeningut 18 kergejõustiklast, sõitis spordihoone ette auto, kust astusid välja Pärnu JK Vapruse kogukonnajuht Karin Lipstuhl, klubi tegevjuht Karl Palatu ja meie omad poisid Rocco Mõtt ja Virgo Vallik. Mõlemal käes suur pallikott.

Pärnu JK Vaprus oli tulnud tänama Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi.

Rocco Mõtt ulatas oma esimesele treenerile Jaanus Getreule uhkelt pallikoti. „Mida aeg edasi, seda enam tunnen, kui hea ja vajalik oli see, kui lapse ja noorena siin trennis käisin,” ütles Mõtt.

Tänutundega kinkis pallid ka Virgo Vallik: „Suur tänu!”

Lõuna-Läänemaa JK treener Jaanus Getreu kinkis külalistele oma klubi meened ja tänas, et noortele on alati kõik tingimused Pärnus loodud, et siit minnes kvaliteetselt jalgpalliga jätkata saab.

Karl Palatu poolt sai maaklubi treener uhiuue Vapruse salli. Kingituse tegi eriliseks asjaolu, et sellega kaasneb eriluba järgmisele Pärnu JK Vapruse kodumängule.

Neljas maaklubist sirgunud ja Vapruse rivis kõrgseltskonnas kaasategev jalgapllur Reno Mark on praegu ajateenistuses

Vihma eest oli pelgu tuldud Lihula spordihoonesse, mis aasta alguses valmis. Nii Rocco Mõtt, kui Virgo Vallik olid rõõmsad, et nüüd on siinsetel jalgaplluritel ka sisetingimustes suurepärased treeningvõimalused. „Meie ajal oli olukord kehvem. Siis räägiti pikalt, et uus hoone varsti tuleb,” ütlesid poisid.

„Mina käisin ka vanas hoones, siis 2012 aastal, kui FC Floraga Lihula vastu uue treeningväljaku avamisel mängisime,” ütles Karl Palatu.

Lõuna-Läänemaa JK ja Pärnu JK Vaprus on koostööd teinud üle 15 aasta. Selle ajaga on maaklubist linnaklubi erineavatesse noorte ja täiskasvanute võistkondadesse siirdunud peaaegu 20 jalgpallurit.