Juhtkiri: ühe mündi kaks poolt

Teisest pensionisambast lahkujaid on Läänemaal rohkem kui Eestis keskmiselt, kuigi erinevus pole suur. Kui terves riigis on sambast lahkumise avalduse teinuid 23 protsenti, siis Läänemaal 26 protsenti – laias laastus neljandik.

Keskmine lahkuja on 41aastane, seega noorepoolne, keskmine kogunenud summa on 8000 eurot, mida on üsna vähe. Selle raha eest ei saa osta kinnisvara ega maad, nagu siit ja sealt on soovitatud. Niisiis pole raske ette kujutada, mida teeb see 41aastane läänlane oma 8000 euroga. Kindlasti ei ole ta meisterinvesteerija, kes summa kiiresti kasvama paneb. Ja olgem ausad, kui palju neid meie seas on? 41aastane läänlane kulutab raha ära, sest pensionini on veel liiga palju aega, et sellele mõtelda. Peale selle on ta ehk töötu ja võlgades. Sellises olukorras on ka mõnest tuhandest abi – saab vähemalt toitu osta ja üüri maksta.

Mõtlematust lahkujaile, eriti kriisiajal, ette

