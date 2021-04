Läänemaal on kuus koroonaviiruse kollet

Terviseameti teatel on Läänemaal kuus koroonaviiruse kollet, Läänemaa haiglas ravil olevate koroonahaigete arv on taas tõusnud.

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami sõnul on Läänemaal kuus koroonaviiruse kollet, mis kõik on töökohapõhised. Neli kollet on tootmistööstustes, üks kolle on toiduainetööstuses ja üks iluteenuseid pakkuvas ettevõttes.

Kuues koldes on kokku 80 nakatunut. Suurimas koldes on nakatunuid 47 ja sinna pole Juhkami sõnul viimase kümne päeva jooksul uusi lisandunud. „Ju said jaole,” ütles ta.

