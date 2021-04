Läänemaale lisandus 13 koroonaviirusega nakatunut

Ööpäeva jooksul analüüsiti 118 läänlase koroonaviiruse proove, millest 13 ehk 11.02% osutus positiivseks.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal langenud veidi alla 1000 ja on tänase seisuga 986. Viimati oli näit alla tuhande 8. märtsil.

Üle Eesti analüüsiti viimase ööpäeva jooksul 4856 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 832 ehk 17,1% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 460 inimesel. 374 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 77, Tartumaale 63, Pärnumaale 53, Lääne-Virumaale 51, Raplamaale 19 ja Viljandimaale 16 uut positiivset testi. Läänemaale lisandus 13, Põlvamaale 12, Jõgevamaale 11, Saare- ja Järvamaale 9, Võrumaale 7, Valgamaale 4 ja Hiiumaale 1 uut nakkusjuhtu. 27 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1221.

Haiglaravi vajab 711 patsienti.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 203 365 inimesele, kaks doosi on saanud 63 696 inimest. Läänemaal on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 4435 inimest, neist kaks doosi on saanud 985 inimest.