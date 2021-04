Valitsus kehtestas piirangute pikendamise

Valitsus kiitis heaks korralduse, millega pikendab kehtivaid COVID-19 piiranguid vähemalt kuni 25. aprillini (k.a.).

Piirangute edasise jätkumise vajalikkuse üle otsustab valitsus kahe nädala pärast. Sama korraldusega ühtlustatakse ka piiriületuse järgsed isolatsioonitingimused Eestisse reisimisel.

Kehtivad piirangud jätkuvad kõigis valdkondades. See puudutab nii hariduselu, sportimist, spordivõistluseid ja liikumisüritusi, noorsootööd, huviharidust, täiendkoolitust. Endiselt peavad klientide jaoks jääma suletuks spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad. Keelatud on avalikud üritused, suletud peavad olema nii kultuuriasutused kui meelelahutuskohad. Kehtima jäävad erandid välitingimustes avalike koosolekute ja jumalateenistuste kohta ning muuseumite õuealadele.

Toitlustusettevõtted tohivad vaid toitu kaasa müüa. Kohapeal söömiseks joomiseks peavad olema suletud ka toitlustusettevõtete väliterrassid. Suletud peavad olema kõik poed peale esmavajalikke kaupu müüvate poodide. Muus osas võib kaupu müüa ja väljastada kaupluse õuealal. Avatud poodides ja teenindusettevõtetes tohivad kliendid liikuda arvestusega, et ruumi täitumus ei ületaks 25 protsenti.

COVID-19 vaktsineerimise laialdasemaks ja võimalikult kodulähedaseks läbiviimiseks, kehtestab valitsus erandi, mis lubab vaktsineerimist korraldada muu hulgas ka koolimajades, valla rahvamajades, kohalikes

kultuuriasutustes ja spordirajatistes.

Leedust, Lätist ja Soomest reisimisele hakkavad kehtima samad nõuded nagu mujalt Euroopa riikidest Eestisse tulles. See tähendab, et alates 5. aprillist peavad kõik inimesed, kes on ületanud Eesti riigipiiri, viibima 10 päeva isolatsioonis. Eneseisolatsioonist ja testimisest on vabastatud inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud COVID-19 haiguse või läbinud vaktsineerimiskuuri.

Sarnaselt teistest riikidest reisimisele saab 10-päevast eneseisolatsiooni lühendada testimisega. Selleks tuleb teha kaks negatiivse tulemusega koroonaviiruse testi. Ühe neist kuni 72 tundi enne riiki saabumist või kohe piiriületuse järgselt ning teise testi mitte varem, kui kuuendal päeval pärast esimest testi. Korraldusega kehtestatakse võimalus enne eneseisolatsiooni lõppu naasta riiki, kust inimene Eestisse tuli, juhul kui tagasipöördumise põhjuseks on vältimatu töötamine, õppimine või perekondlik sündmus. Ka sel juhul peab isikul olema mitte varem kui 72 tundi enne Eestist lahkumist tehtud koroonaviiruse test, mille tulemus on negatiivne. Muudatus on eelkõige vajalik töö- ja õpirände võimaldamiseks Läti ja Soomega, kuna senine kord tunnistatakse kehtetuks.

Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigist reisimisele hakkavad kehtima samad nõuded nagu mujalt Euroopa riikidest Eestisse saabujatele.