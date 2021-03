Kiik: piirangute leevendamine jääb aprilli lõppu või maisse

ERR kirjutas, et nakatumiskordaja R on langenud alla 1, mistõttu juhul, kui ka muud näitajad paranevad, on lootust piirangute leevendamiseks umbes kuu aja pärast, ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

„Piirangute leevendamine on realistlik kevade teises pooles, aprilli lõpus või maikuus,“ ütles Kiik.

Eesti üldine nakatumisnäit on möödunud nädalaga võrreldes kerges languses. Haiglas on aga endiselt umbes 700 patsienti, mida on väga palju. Tavavoodikohtadest on hõivatud praegu 79 protsenti ja kõige kõrgema taseme intensiivravikohtadest 81 protsenti.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno ütles, et kuu aja pärast võiks Eestis olla juba 350 000 inimest vaktsineeritud, suvel võiks see number jõuda 650 000-ni.

Lanno ütles, et piirangute kaotamine või leevendamine loob samas võimaluse, et järgneb teatav nakatumise tõus, mistõttu soovitab ta igast leevendusest kohe mitte kinni haarama tõtata. Vastasel korral võivad taas uued piirangud tulla, mis tekitavad ühiskonnas trotsi.