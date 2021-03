Enampakkumisteade Märjamaa alevis Jaama tn 1/3-4 korteriomandi võõrandamiseks

Lääne-Nigula vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Märjamaa

alevis asuva Jaama tn 1/3-4 korteriomandi (registriosa nr 2902037,

kogu korteriomandi pind 31,2 m²) alljärgnevatel tingimustel:

1) vallavara alghind on 4000 eurot;

2) kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja;

3) ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale.

Pakkumine peab sisaldama:

1) täielikke andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg,

elukoht ja aadress; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht)

ja kontaktisiku sidevahendi numbrit;

2) nõusolekut osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;

3) kinnitust, et pakkuja on varaga tutvunud ja ei esita lepingu sõlmimisel ja

selle järgselt pretensioone või nõudeid;

4) dokumenti osavõtutasu tasumise kohta;

5) sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat;

7) pakkumise tegemise kuupäeva, esitaja allkirja, juriidilise isiku esindaja puhul

volikirja.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb Lääne-Nigula vallavalitsusele

esitada pakkumine kinnises ümbrikus, millele on märgitud enampakkumisele

pandud objekti nimetus ja asukoht.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12. aprill 2021 kell 15. Pakkumised esitada

Lääne-Nigula vallavalitsusele, Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-

Nigula vald. Täpsem info: sotsiaaltöö spetsialist Heidy Koch, tel 5620 4344,

heidy.koch@laanenigula.ee.

Lääne-Nigula vallavalitsus