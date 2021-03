Täna selgub Eesti epeenaiskonna pääs olümpiale

Kaasanis peetaval MK-etapil selgub täna, kas Eesti epeenaiskond lunastab endale pääsu suvel toimuvatele Tokyo olümpiamängudele.

Eile peetud esimeses ringis oli Eesti naiskond koosseisus Julia Beljajeva, Irina Embrich, Erika Kirpu ja Katrina Lehis vaba. Teises ringis ehk 16 parema hulgas alistati aga Ukraina 45:33 ja eestlannad jõudsid veerandfinaali, mis peetakse täna hommikul. Eestlannade veerandfinaalivastane on Venemaa.

Meie naiskonna saatus ei sõltu ainult neist endast, vaid mitme teise võiskonna, näiteks Egiptuse, Itaalia, USA, Ukraina ja Prantsusmaa koondise tulemustest Kaasanis.

Eilne seis oli selline, et maailma edetabelis 17. kohal asuv Egiptus pidi olümpiale jõudmiseks pääsema 16 parema sekka, et saada Aafrika parima riigina õigus sõita Tokyosse. Vastasel korral läheb see koht üldise paremusrea esimesele väljajääjale.

Egiptus alistas avaringis 44:42 Brasiilia ja jätkab sellega 16. koha heitluses. Kui neil õnnestub lõpetada turniir Jaapanist kõrgemal kohal, tõusevad nad 16. positsioonile ja nopivad endale Aafrika kvalifikatsioonikoha. Kui nad aga jäävad Jaapanist tahapoole, läheb see koht kellelegi teisele, eilse seisuga Eestile.

Kuna OMile pääsevad maailma edetabeli neli paremat ja seejärel iga maailmajao parim, tuli loota, et edetabelis viiendat kohta hoidev Itaalia suudab mööduda USAst. Sellega oleks Euroopa kvalifikatsioonikoht vabanenud maailma edetabelis seitsmendat kohta hoidvale Eestile. Kuid ainuüksi sellestki poleks piisanud, Eesti pidi ühtlasi enda selja taga hoidma kaheksandal kohal olnud Prantsusmaad ja üheksandal kohal olnud Ukrainat.

USA pidi eilses kaheksandikfinaalis tunnistama Ungari 45:37 paremust. Samal ajal alistas Itaalia 45:34 Lõuna-Korea esinduse. Samuti jõudis veerandfinaalist edasi Prantsusmaa, alistades Saksamaa naiskonna.

Kui Itaalia võidaks täna Lõuna-Koread, tõuseks ta USAst mööda ja Euroopa kvalifikatsioonikoht tuleks Eestile. Seejuures oleks veel vaja, et Prantsusmaa ei mööduks punktitabelis Eestist. See tähendab, et prantslannad ei tohi jõuda finaali ja Eesti peaks kindlasti jõudma esinelikusse.

OM-kvalifikatsiooni edetabelit juhib Hiina, järgnevad Venemaa, Poola, USA, Itaalia, Lõuna-Korea ja Eesti. Otse pääseb Tokyosse neli paremat naiskonda ning edasi ülejäänutest iga maailmajao parim – kuid nad peavad edetabelis asuma 16 parema hulgas.

Nädalavahetusel peetud indviduaalturniiril oli naistest eestlannadest parim Julia Beljajeva, kes sai 8. koha. Katrina Lehis lõpetas indviduaalturniiri 17. kohaga.

Meeste indviduaalvõistlus ebaõnnestus – Eesti nelikust ei pääsenud põhivõistlusele keegi. Sten Priinits lõpetas 124. kohaga.