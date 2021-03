Juhtkiri: meditsiinitöötajate solvamine

Laupäeval kogunesid Eesti suuremates linnades autojuhid, et rongkäiguga protestida koroonapiirangute vastu. Läänemaale õnneks seesugune protestilaine ei jõudnud, see-eest soditi koroonavastaste loosungitega täis Haapsalu proovivõtupunkt.

Seesugune käitumine ei ole midagi muud kui meditsiinitöötajate solvamine. Meditsiinitöötajate, kes töötavad juba kuid ülekoormatult selleks, et haiglates sellesama viirusega nakatunute elusid päästa. Kui veel kevadel said haiglaravi peaaegu kõik, kel koroonaviiruse tõttu seda vähegi vaja oli – näiteks hooldekodude elanikud viidi igaks juhuks haiglasse –, siis praegu on asi nii kaugel, et eile hommikul vajas haiglaravi ligi 700 patsienti, kellel kõigil oli selle järele äärmine vajadus. Neil oli viiruse tõttu juba tõsine hapnikupuudus ning tihti ka kahepoolne kopsupõletik.

Ilmselt pole viiruse eitajad ise koroonaga nakatunud ja ilmselt on nad ühed vähestest, kellel on vedanud ka nii palju, et ükski nende lähedane ei ole endale viirust külge saanud. Vastasel juhul teaksid nad, kui ebameeldiva ja pikale veniva haigusega on tegemist. Samuti sellega, et igal inimesel möödub see erinevalt – erinevad nii sümptomid kui ka haiguse raskusaste, samuti komplikatsioonid. See on haigus, mille võib saada kõigilt – nii võhivõõralt bussis kui ka kõige lähedasemalt inimeselt oma kodus.

Eesti on kõrgeima nakatumisnäitajaga riik Euroopas. Siinsed piirangud on olnud Euroopa ühed leebemad ja pole ka siiani võrreldavad rangeimate piirangutega riikidega. Kas veidi aega e-poode kasutada ja sõpradega mitte kokku saada on liiga kõrge hind selle jaoks, et terveks jääda? Või on protestijate meelest vaja kehtestada lisaks ka liikumispiirangud?