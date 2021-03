Läänlased peavad piirangutest kinni

Reede öösel vastu laupäeva sodis vandaal Haapsalu avalikku koroonaviiruse proovivõtupunkti viirust eitavate ja vaktsineerimisvastaste sõnumitega.

Politsei sai laupäeva, 20. märtsi hommikul teate, et Haapsalu kultuurikeskuse taga parklas oleva avaliku proovivõtupunkti telgi seinad on täis soditud punast värvi kirjadega, mis kutsuvad üles mitte vaktsineerima ja teatavad, et koroona on vale.

„Politsei alustas juhtunu asjus väärteomenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb asja rikkumist ja hävitamist,” ütles Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmits.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!