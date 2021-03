Kotkapaar munes kevade algul esimese muna

Laupäeval algas lumesajus kevad ning Matsalu lahe ääres pesitsevad merikotkad Eve ja Eerik said pessa esimese muna. „See on nende esimene muna. Tavaliselt on merikotkastel kaks-kolm muna,” ütles Lääne Elule Aarne Tuule kotkaklubist. „Mida sealt edasi oodata? Ei julge öelda, sest nad on selles pesas alles esimest aastat.”

Merikotkapojad kooruvad aprilli teises pooles ning saavad lennuvõimeliseks juuli algul. Pojad jäävad pesa lähedusse septembrini.

Pesa, mille Eve ja Eerik hõivasid, käis takseerimas viis lindu. „Nolkide (noorte kotkaste) eemalepeksmisi tuleb kindlasti palju,” nentis Tuule.

Eve ja Eerik seadsid end sisse Eesti teadaolevalt kõige põlisemal merikotkaste pesitsusterritooriumil Matsalu lahe ääres – kotkad on seal pesitsenud juba vähemalt 1870. aastast. Merikotkad ehitasid veebikaameras nähtava pesa juba 1996. aastal. 25 aasta jooksul on seal üles kasvanud kokku 29 poega.