Endine restoranijuht ehitab Laiküla ristmikule kohvipeatuse

Et Laiküla teerististist peab saama koht, kus pakutakse head kohvi, on juba kümmekond aastat tagasi sinna peatumiskohta rajanud Mati Laur kindel.

Laur on tulevast kohvijoomiskohta rajanud samm-sammult. Esmalt sai valmis teelt mahasõit ja plats, mullu sügisel aga alustasid töömehed teeäärsele platsile kioski ehitamist.

Kiosk tuleb päikesepaneelidega – päikesepaneelide paberimajandus on Lauril korras, aga paneelid tuleb veel elektrivõrku ühendada. Lisaks elektrile tuleb kioskisse tuua vesi ja ühendada kanalisatsiooniseptik. „Elekter ja vesi peavad kioskis olema, muidu ei tee seal midagi,” ütles Laur. Ta lisas, et tegemata on ka sisetööd: „Tööd on veel palju.”

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!