Covid-19: ööpäevaga lisandus Läänemaale viis positiivset testi

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 5055 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 935 ehk 18,5% testide koguarvust. Ööpäeva jooksul manustati 5513 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 133 263 inimesele, kellest 52 649 on saanud mõlemad doosid.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 573 inimesel. 413 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 106, Lääne-Virumaale 88 ja Tartumaale 31 uut positiivset testitulemust. Rapla- ja Saaremaale lisandus 22, Võrumaale 20, Viljandimaale 11, Valgamaale 10 uut nakkusjuhtu. Pärnu-, Põlva- ja Hiiumaale 7, Jõgevamaale 6 ning Järva- ja Läänemaale 5 uut nakkusjuhtu. 15 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1446,23 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 19,4%.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 75, haiglaravi vajab 693 patsienti

14. märtsi hommikuse seisuga viibib haiglas 693 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 67 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 46 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati haiglates kokku 75. Koju saadeti 25 inimest ning 6 patsienti viidi üle COVID-19 osakonda teise haiglasse. Mitte-COVID osakonda viidi üle 11 inimest, kellest samas haiglas 10 ning 1 viidi teise haiglasse.

Ööpäeva jooksul suri üheksa koroonaviirusega nakatunud inimest – 93-aastane naine, 83-aastane mees, 82-aastane naine, kaks 81-aastast naist, kaks 74-aastast meest, 51-aastane mees ja 50-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 719 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 4380 COVID-19 haigusjuhtumit 4219 inimesega.

14. märtsi seisuga on tervenenud 59 744 inimest. Neist 42 069 inimese (70,4%) haigusjuhtum on lõpetatud, 17 675 inimese (29,6%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 1 032 927 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 84 807 (8,2% testide koguarvust). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 133 263 inimesele, kaks doosi on saanud 52 649 inimest

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 133 263 inimesele. 80 614 inimest on saanud ühe doosi, 52 649 on saanud mõlemad doosid. Ööpäeva jooksul manustati 5513 doosi, kokku on manustatud 185 912 vaktsiinidoosi.

Eelolevatel nädalatel jätkub paralleelselt perearstide juures riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimine ning erinevate tervishoiuasutuste juures eesliinitöötajate – haridusasutuste töötajate, politsei- ja päästeteenistujate ning kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande valdkonna töötajate vaktsineerimine. Statistikat vaktsineerimiste kohta saab vaadata Terviseameti koroonaviiruse andmestikust. Inimene ise saab oma vaktsineerimisi vaadata Patsiendiportaalis digilugu.ee.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiutöötajatele ning tervishoiuasutuste töötajatele, hooldekodude töötajatele ja elanikele ning üle 70-aastastele ja teatud diagnoosidega inimestele, kellel võib tervise tõttu olla COVID-19 haiguse kulg raskem. Niipea kui Eestisse jõuab piisavas koguses COVID-19 vaktsiine võimaldatakse vaktsineerimist ka teistele sihtrühmadele ja kogu elanikkonnale.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.

Haigestumuse intensiivsus Eestis on väga kõrge

COVID-19 olukord on väga kriitiline, haigestumus on kõrge kogu Eestis. Praegu levib hoogsalt koroonaviiruse nakkavam tüvi. Haiglasse pöördub üha enam inimesi ja seal on vabad vaid loetud kohad. Uusi voodikohti suudetakse avada plaaniliste ravikohtade arvelt.

Viiruse leviku tõkestamiseks rakendab valitsus inimestevaheliste kokkupuudete vähendamiseks rangeid piiranguid. Nakatumiste vähendamiseks suletakse kuuks ajaks kaubandus, avatuks jäävad vaid esmavajalikud poed, samuti lähevad kinni kõik toitlustusasutused. Suletakse kogu meelelahutus ja avalikud üritused. Nakkusohu vähendamiseks hakkab väljas kehtima taas 2+2 reegel, siseruumides ei ole sportimine ja huviharidus lubatud.

Infot koroonaviiruse, COVID-19 haiguse ja vaktsiinide kohta otsi ainult usaldusväärsetest allikatest. Vaktsineerimisega seotud info leiab veebilehelt www.vaktsineeri.ee. Lisainfot COVID-19 kohta leiab terviseameti veebi- ja Facebooki-lehelt.