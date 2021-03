Politsei saab volitused koroonapiirangute eirajaid karistada

Sotsiaalministeerium esitas kooskõlastamiseks eelnõu, mis annab edaspidi terviseameti kõrval ka politseile õiguse määrata karistusi epideemia ajal kehtestatud piirangute rikkujatele, kirjutas ERR.

„Nakkushaiguse epideemilise leviku ajal ei ole võimalik, et terviseamet menetleks kõiki väärtegusid ise. Senise töökorralduse kohaselt kogub politsei- ja piirivalveamet riikliku järelevalve raames andmed rikkumise kohta ning annab need terviseametile edasi väärteomenetluse alustamise otsustamiseks ja menetlemiseks. See on töömahukas ja ei ole tõhus. PPA peab saama kohapeal lahendada lihtsamaid juhtumeid (eelkõige kiirmenetluses) ning määrata rikkujatele karistusi,” seisab eelnõu seletuskirjas.

Vajadust muuta senist korda, kus maskikandmise järelevalve tegemisel on karistamise õigus ainult terviseametil, on sel nädalal tunnistanud nii peaminister Kaja Kallas (RE) kui ka tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE).