Taebla kiiruskaamera hakkab esmaspäevast tööle

8. märtsist alustab tööd Taeblas Ääsmäe-Rohuküla äärde paigaldatud kiiruskaamera, teatas transpordiamet.

Mõõtekabiin paigaldati Taeblasse juba eelmise aasta mais ja see toodi Taeblasse Reiust. Transpordiameti teatel on nüüdseks tehtud kõik seadistus- ja häälestustööd ning liitumised ja liikluskorraldus on viidud vastavusse uute oludega.

Taeblas nihutati juba eelmisel aastal kaamera paigaldamise tõttu ka asula märki Haapsalu poole. Toona ütles maanteaameti teehoiu korraldamise osakonna juhataja Erkki Vaheoja, et asulamärki liigutatakse ümber sellepärast, et sõidukijuhid oleksid piisavalt varakult informeeritud sellest, milline on asukoha kiiruspiirang.

Taeblasse paigaldati kiiruskaamera seetõttu, et sageli ei pea asulast läbisõitjaid kinni 50 km/h liikluspiirangust. Kiiruskaamera mõõdab Haapsalu suunalt lähenevate autode sõidukiirust.

Lisaks Taebla kiiruskaamerale alustab esmaspäevast tööd kaks kiiruskaamerat Tallinn-Rapla-Türi maanteel.