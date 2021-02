Galerii: vabariigi aastapäeva tähistamine Haapsalus lõppes transpordilennuki ülelennuga

Vabariigi aastapäeva tähistamine Haapsalu lipuväljakul möödus tänavu küll lippurite ja kaitseliitlaste rivistuseta, kuid Vabadussõjas langenud läänlastele püstitatud mälestussammas sai pärgadega kaetud.

Haapsallasi oli Lossiplatsile kogunenud küll tavapärast vähem ja enamjaolt hoiti ka üksteisega suuremat vahet.

Linnapea Urmas Sukles meenutas, et aasta tagasi kehastus ta Haapsalu volikogu esimehe ja linnapea vastuvõtul teledoktoriks. „Siis ei osanud me veel arvata, meie elu kujunebki video vaatamiseks,” ütles linnapea. Ta lootis, et elu läheb peagi taas rööbastesse, mil saame reisida ja ringi käia, ega pea teist inimest kartma.

Kaitseliidu Lääne maleva pealik Andres Välli ütles, et neil pidulike päevadel, mil tähistatakse Eesti vabariigi sünnipäeva, on põhjust tagasi vaadata ja meenutada ohvriterohket Eesti lugu. „Andes oma mõtetes au neile, kes selles loos on hoidnud elus eesti keelt ja kultuuri, vaatamata riigikorrale ja elukohale,” ütles Välli.

Malevapealik tuletas meelde, et sel aastal on tulemas veel mitmeid tähtpäevi: augustis möödub 30 aastat Eesti taasiseseisvumisest ja juunis 80 aastat küüditamisest.

Kaitseliitlane Heiki Magnus lisas, et tänavu möödub 80 aastat ka sellest, kui Läänlaste Vabadussõjas langenute mälestussammas õhku lasti. Ta lisas, et 1942. aasta talvel püstitati samba kohale jääst mälestussammas, mis krõbeda talve tõttu olla püsinud suisa maikuuni.

Vabariigi aastapäeva tähistamine Lossiplatsil lõpetas Eesti transpordilennuki M-28 ülelend, mis uduse ilma tõttu toimus küll plaanitust pisut hiiljem.

Fotod Arvo Tarmula