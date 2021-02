Lihula Coopist saab kauba kätte poodi minemata

Seoses koroonaviiruse levikuga Lääneranna vallas hakkasid Lihula ja Virtsu Coop pakkuma võimalust kaup poe ukse tagant kätte saada.

Kolmapäevast peale võib Lihula Coopis näha ühte või teist müüjat ringi kõndimas ja nimekirja järgi kaupa valimas. Nimekiri läbi, pannakse kaup kastiga tagaruumi, kust see kokkulepitud ajaks poe taha trepile tõstetakse. Kasti peal on ostja nimi, kauba eest on ta juba interneti teel maksnud – pole muud, kui poe tagant kaup koju viia.

Kolmapäeval ostis Lihulast toidukraami sel moel üks, neljapäeval juba kolm inimest. Samamoodi müüb kaupa ka Virtsu Coop. Ainult leiba ja vorsti pole sel moel ostetud. „Ikka terve nädala toiduvaru,” ütles Lihula Coopi poe juhataja asetäitja Marika Mäger

Võimaluse sel moel toitu osta pakkus pood välja, mõeldes eelkõige neile, kes peavad püsima kodus, kuni selgub, kas nad on koroonaviirusega nakatunud või ei. Õues käia tohib, poodi tulla aga ei ole mõistlik.

Mäger ütles, et juba eriolukorra ajal märtsis mõtlesid nad kontaktivaba ostmise võimaluse peale, aga siis jäi see sinnapaika. „Nüüd hakkasid kliendid huvi tundma,” ütles Mäger. Kui kevadel püsis koroonaviirusega nakatumine kohaliku hooldekodu piires, siis praegu levib see vallas laiemalt. Viimase kümne päevaga on Läänerannas, eelkõige Lihula kandis koroonaviirusega nakatunud üle 70 elaniku. Ka neid, kes lähikontaktsetena kodus peavad püsima, on palju.

