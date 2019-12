Galerii: Lihula tarbijate ühistu ehitas Koonga poe poole suuremaks

Täna pidulikult avatud uuendusremondi läbi teinud Koonga kauplus suurenes üle kahe korra.

Lihula tarbijate ühistu juhatuse esimees Arvo Miilmets ütles, et nii pisikesse kohta, nagu see on 350 elanikuga Koonga, ei tehta tavaliselt suuri kulutusi kaupluste väljaehitamiseks. “Aga siinne, hästi tore ja kokkuhoidev kogukond väärib seda. Me leidsime, et me ei pea alati lugema neid kasuminumbreid, mis siit võib tulla,” ütles Miilmets.

Fotod: Urmas Lauri



