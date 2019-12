Lihulasse tuleb päikesejaam

Lääneranna vald andis loa ehitada Penijõe tee äärde autobaasi kõrvale rohumaale päikeseelektrijaam võimsusega 120 kilovatti.

Pisemaid, enda tarbeks püstitatud päikeseelektrijaamu on vallas ka mujal. Lääneranna valla arendusnõuniku Margus Källe sõnul on päikesejaamade ehitamine populaarne. „Arvukalt pole küsijaid olnud, aga paar-kolm,” ütles Källe.

Lääneranna vallavalitsus otsustas, et ei luba ehitada päikeseelektrijaamu põllu peale. „Et ei juhtuks nii, et põllud on päikesepaneele täis, kuigi meil on rohumaad küll ja küll,” ütles Källe.