Läänemaa naisjalgpallurid mängisid Tallinna FC Flora vastu

Pärnu JK Vaprus mängivad Läänemaal jalgpalluriteed alustanud Kelly-Ly Tomingas ja Trinity Õismets osalesid mängus valitseva Eesti meistri Tallinna FC Flora vastu.

Eesti kõrgemates liigades mängivad jalgpalliklubiud on Taliturniiri mänge mänginud juba kolm nädalavahetust.

Sellel nädalavahetusel algasid mängud ka Meistriliiga naiskondade osavõtul.

Suur rõõm, et esimeses mängus said kohe väga heal tasemel mängu ka meie naisjalgpallurid.

Möödunud hooajal Eesti meistrivõistlustel neljanda koha võitnud Pärnu JK Vapruse vastaseks oli valitsev Eesti meister Tallinna FC Flora.

Suvepealinna klubi eest jooksid väljakule ka Haapsalus jalgpalliteed alustanud Kelly-Ly Tomingas ja Vatlas sporditeed alustanud Trinity Õismets.

Kui Tomingasel on kogemused kõrgseltskonna klubi vastu olemas eelmisest hooajast, siis 17aastase Õismetsa jaoks oli see elu esimeseks nii suureks mänguks.

Mõlemad naissportlased said platsile terveks teiseks poolajaks.

Kohtumine oli kaasahaarav ja paljude võimalustega. Pärnu JK Vaprus tegi hea partii ja valitsev meister päästis viigipunkti alles mängu viimasel, 90 minutil.

Kelly-Ly Tomingas sõnas, et ta taastub alles tervisehädast ja selleks peab füüsis järele jõudma. Ta eksis mängus enda sõnul palju, kuid hooajani on veel aega ja saab treeningutel ja sõprusmängudel nõrgemaid pooli parandada.

Trinity Õismets tegi aga oma elu esimese suure jalgpallimängu. “Alguses oli veidi närv sees, kuid mängu jooksul kadus see ära. Sain kenasti hakkama,” ütles Õismets. Lisaks tõi ta eraldi välja kuidas mängiv treener Kristina Bannikova kohtumises palju õpetas ja juhiseid jagas. Veel oli oluline, et ta sai hakkama kiire tempoga, seega füüsilise poole pealt on kõik korras.

Meie kolmas ja kõige kogenum naisjalgpallur, kellel algab juba 11. kõrgliiga hooaeg Ulrika Tülp, ravib vigastust ja esimestes kohtumistes kaasa ei tee. Tema koduklubiks on Saku Sporting, kellega ta võitis eelmisel hooajal pronksmedalid.

Pärnu JK Vapruse meeskonnas kaasa tegevad lõunaläänlased Rocco Mõtt ja Virgo Vallik mängisid samuti oma järjekordse Talitunriiri mängu.

Nüüd oli vastaseks eelmise hooaja liigapartner, Maardu Linnameeskond, kelle ees Esiliiga 2020. aastal võideti. Vaprus ei saanud ka sellel korral nende jaoks ebamugavast vastasest jagu ja vastu tuli võtta 1:3 kaotus.

Võistkonna üks nooremaid Virgo Vallik ei olnud rahul kaotusega, kuid tõstis esile ka positiivset: “Isiklikus plaanis suutsin treeneri seatud ülesanded täita.”

Hea kogemuse said noored mehed ka mängimisest Eesti jalgpallilegendi, 114. korda Eestit esindanud Dmitri Kruglovi vastu. Just Vallikul oli temaga mängus palju tööd. ”Hea oli mängida kogenud mehe vastu. Kuid kohe kui natukene ruumi andsin, lasi ta kohe kasti hea tsenderduse,” nentis Vallik.

Pärnu Vapruses lööb kaasa ka veel kolmaski Lõuna-Läänemaa JK kasvandik, Reno Mark liitub meeskonnaga peale terviseprobleemidest jagu saamist.

Läänemaa Jalgpalliklubi sai aga samuti nädalavahetusel väärt mängu.

Esiliiga B tasandil mängiv klubi kohtus laupäeval Eesti Jalgpalli Liidu sisehallis Premium Liiga klubiga Viljandi JK Tulevik.

Klubi juht Triin Vellemäe oli kohtumise üle õnnelik: ” Väga hea võimalus, pidime ära kasutama. Paljud noored said väärt kogemuse.”

Ka peatreener Theimo Tülp ei olnud 0:9 kaotusest liialt häiritud. “Kaotus on kaotus, eks see taseme vahe hooaja eel selline ongi,” ütles Tõlp. Eraldi tõi peatreener välja meeskondliku kaitsemängu:”Peame seda kõvasti parandama. Lisaks oli treeneril hea võimalus näha uusi mängijaid, kes tugeva vastase vastu hea kooli said.