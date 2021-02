Jaani kiriku orel on remondis

Orelimeister Toomas Mäeväli alustas läinud nädalal Läänemaa suurima, Haapsalu Jaani kiriku oreli remonti, kuu lõpuks peaks pill mängukorda saama.

„Toonesepad olid aastatega puhta töö teinud. Orel oli nagu sõelapõhi, ainult vuhises,” rääkis Haapsalu koguduse juhatuse esimees Madis Kütt.

Jaani kiriku orel on pneumaatiline orel, mis tähendab, et õhk pääseb viledesse toonkanalite kaudu ja see võtab aega. Nii tekib kõla pärast klahvi vajutamist hilinemisega.

Praeguse remondi käigus vahetatakse välja oreli kõlalauad. Need on Mäeväli oma töökojas juba valmis meisterdanud ja nad ootavad paigaldamist. Eelmisel aastal tegi Mäeväli korda oreli puldi. Hinnanguliselt läheb Jaani kiriku oreli remont maksma üle 30 000 euro ja selle tarbeks on mitu aastat annetusi kogutud.

Esimese panuse andis Lea Salumäe, kes tegi 2018. aastal üleskutse, et sünnipäevakingi asemel tehtaks annetus oreli korrastamiseks. Ka eelmisel aastal, kui tähistati piiskop Salumäe Haapsallu tööle asumise 45. aastapäeva, tehti korjandus Jaani kiriku oreli ja torni remondiks. „Üleskutse annetada leidis väga head vastuvõttu,” ütles piiskop Tiit Salumäe.

Salumäe sõnul on aega-ajalt tõstatatud teema, et kas peaks oreli üldse välja vahetama. „Aga oleme jäänud selle juurde, et tegemist on ikkagi vana ja väärika pilliga,” ütles ta.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!