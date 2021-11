Jaani kiriku tornikiiver püsib nüüd kindlalt paigal

Malle-Liisa Raigla fotod

Pool aastat Haapsalu linnapildi osaks olnud tellingud Jaani kiriku torni ümbert on maha võetud ja uus valtsplekist tornikiiver särab uhkelt päikese käes.

Jaani kiriku torni ülemistele korrustele viib kitsuke müüritrepp, mida mööda tuli aprilli lõpust novembrini alguseni kestnud remondi ajal töömeestel mitu korda päevas üles-alla ronida. „Mõni päev tuli oma 32 000 sammu ära,” ütles restaureerimisfirma Resteh töömees ja tornikiivri remondi objektijuht Aare Laanes.

… meetri kõrgusest tornist avaneb Haapsalu vanalinnale kena vaade. „Päikeselise ilmaga on vaade tõesti väga ilus, aga tuulise ilmaga polnud aega seda väga imetleda,” ütles Laanes. Ta lisas, et nii kõrgel on alati tuuline, isegi siis, kui all tundub olevat täiesti vaikne. „Välitööde ajal oli tihti tunne, et tuul viib tööriistad minema ja iseenda ka,” muigas ta.

