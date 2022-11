Koguduse teenetemärgi saab Aleksander Mihelson

EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse nõukogu otsustas pühapäeval anda koguduse teenetemärk tänavu Haapsalu restaureerimisfirma Resteh juhile Aleksander Mihelsonile.

Teenetemärk antakse üle Haapsalu piiskoplikus toomkirikus Johannesepäeval 27. detsembril kell 17 algaval kontsert-aktusel.

Aleksander Mihelson sündis 18. juunil 1951. Ta lõpetas Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusinsenerina 1977 ja oli KEKis ehitusosakonna juhataja, töötades seal 1991. aastani. Pärast seda töötas ta eri ehitusettevõtetes juhtivatel kohtadel, kuni asutas aastal 2000 restaureerimis- ja ehitusfirma OÜ Resteh, mida juhib tänini.

Resteh on restaureerinud Haapsalu piiskopilinnust, toomkirikut, Haapsalu Jaani kirikut ja veel mitmeid EELK ning EAÕK kirikuid, mõisu (näit. Uuemõisa, Saare, Lihula), aga ka väljaspool Läänemaad (näit. riigikogu spordiruumid Toompeal). Lisaks teostab Mihelsoni ettevõte ka uusehitisi, näiteks Laikmaa paviljon Krahviaias.

Mihelsoni tööd tunnustas 2017. aastal Eesti muinsuskaitseamet hea restauraatori tiitliga.

Kliendid hindavad tema vastutulelikkust ja abivalmidust ning oskust selgitada traditsiooniliste materjalide ja töövõtete eeliseid lihtsalt ja arusaadavalt. 2019 sai Restehi rekonstrueeritud Haapsalu piiskopilinnuse muuseum muinsuskaitseameti tunnustuse kategoorias hästi taastatud mälestis.

Püha Johannese koguduse jaoks oli restaureerimisprojekt mullu suvel kui Resteh vahetas ja korrastas Haapsalu Jaani kiriku torni puidust kandekonstruktsioonid, uuendas tornikiivri roovituse ja kattis tornikiivri uue plekiga. Mihelsonil oli seejuures juhtiv roll, mida ta täitis teotahte, kohusetunde ja heatahtlikkusega.

Koguduse teenetemärk on kullatud metallist valmistatud ladina rist, mille esikülg on kaetud punase läbipaistva kuumemailiga. Risti peal on hõbedast valmistatud lendu tõusev kotkas. Lendu tõusev nimbusega kotkas on evangelist Püha Johannese sümbol. See näitab, et Johannes jõudis enam kui keegi teine surelikest lähedale taevastele saladustele. Hõbe on puhtuse ja vaimuvalguse värv, tähistab õilsust ning ustavust. Punane on taevaliku tõe ja elujõu värv.

Hõbe ja punane on ka Läänemaa värvid, Püha Johannese kotkas on samuti Läänemaa ja Haapsalu vapilind.

EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse teenetemärk asutati 2002. aastal ja seda antakse Eesti või välisriigi kodanikule Haapsalu kogudusele ja Haapsalule osutatud eriliste teenete eest.

Haapsalu koguduse teenetemärgi on pälvinud

2003 – koguduse liige Heino Noor + ja Vanamuusika Festivali juht Toomas Siitan

2004 – Haninge sõpruskoguduse õpetaja praost Martin Marcolla (Rootsi)

2005 – koguduse juhatuse esimees aastatel 1976-1991 Ülo Niin +

2006 – ajakirjanik Anneli Ammas +

2007 – koguduse diakooniatöötaja Evi Süsi

2008 – Loviisa sõpruskoguduse õpetaja praost Veli-Matti Hynninen (Soome)

2009 – pikaaegne kirikumees Arnold Korjus +

2010 – Korsnäsi sõpruskoguduse õpetaja Guy Kronqvist (Soome)

2011 – koguduse ja praostkonna muusikajuht organist ja koorijuht Lia Salumäe

2012 – koguduse juhatuse liige Sulev Saareväli

2013 – pikaaegne piiskopilinnuse sihtasutuse juhataja Ülla Paras

2014 – Rendsburgi sõpruskoguduse pastor Joachim Haeger (Saksamaa)

2015 – fotograaf Arvo Tarmula +

2016 – EELK vikaarõpetaja Kristel Engman

2017 – Haapsalu linnapea Urmas Sukles

2018 – Haapsalu koguduse toomkoori dirigent ja helilooja Sirje Kaasik

2019 – misjonär õpetaja Kari Antero Tynkkynen

2020 – koguduse vabatahtlik diakooniatöötaja Malle Allmere

2021 – dirigent ja laulja Endrik Üksvärav