Läänemaal valmib üha enam liuvälju

Kuigi liuvälju on kõikjal maakonnas, on Haapsalus uiskude valik poes kesine ja laenuuiske vähe.

Haapsalu staadionil on liuväli avatud 2. veebruarist ja uisutajaid on see täis kogu staadioni lahtioleku ajal – on nii neid, kes on jääl esimest korda kui ka kogenud uisutajaid.

Esmaspäevast on liuväli ka Linnamäe jalgpallistaadionil. Oru spordikeskuse juht Renek Loorens ütles, et juba esimesel õhtul olid jääl mõned uisutajad. Loorens ise pole jää kvaliteediga rahul – liuväli valmis pehmele pinnasele ja põhjast valgub vett vähemaks, mistõttu peale tekib korkjää. Seetõttu käib Loorens väljakut aeg-ajalt taas kastmas. Ta lisas, et hea oleks liuvälja kasta hilisõhtutel – siis on hommikuks hea jää olemas –, kuid näiteks esmaspäevaõhtuse suure pakasega olid kastmisvoolikud külmunud ja väljakut kasta ei saanud.

