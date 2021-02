Kanepi alistas kindlalt tiitlikaitsja

See on Kanepi karjääri 13. võit maailma edetabelis esikümnesse kuuluva mängija üle, seejuures koguni kaheksas slämmiturniiridel. Sel hooajal on see Kanepile teine võit esikümnemängija üle.

Karjääri jooksul kolmandat korda Austraalia lahtistel kolmandasse ringi jõudnud 35-aastane Kanepi läheb seal vastamisi 28. asetatud horvaatlanna Donna Vekiciga (WTA 33.), kes oli 6:2, 6:2 parem argentiinlanna Nadia Podoroskast (WTA 45.). Kanepi on 24-aastase Vekiciga varem korra mänginud – 2019. aasta USA lahtistel jäi Vekic peale 7:5, 6:3.