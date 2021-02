Piltuudis: Haapsalu jõuluvanamajast sai bussipeatus

Sepaküla bussipeatus. Foto: Tõnu Parbus

Haapsalus Lossiplatsil kuuse all olnud jõuluvana maja sai uue elu Rohuküla-Ahli-Ridala maantee veeres Sepakülas bussipeatusena.

“Sepaküla inimesed juba ammu avaldasid soovi saada endale busspipaviljon. Kuna tekkis võimalus, saimegi selle sinna paigaldada,” ütles Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus. Haapsalus kuuse all jõuluatraktsiooni osaks olnud punane majake veeti kohale ja paigaldati kolmapäeval.

“Jõuluvana maja läks väga hästi inimesitele korda, lapsed panid postkasti ka palju toredaid kirju jõuluvanale. Seda traditsiooni võiks kindlasti jätkata,” nentis Parbus.

Haapsalus oli Lossiplatsil tänavu kuuse ümber üles seatud puukujusid ning pisike punane jõuluvana majake. “Laupäevased jõuluvana kohalolekud meelitasid inimesi kohale isegi Lätist ja Tallinnast,” teadis Parbus rääkida.

Parbuse sõnul on aiamajad praegu defitsiitne kaup. Haapsalus tegutsevalt puitmajatootjal Tenel polnud ühtki majakest pakkuda ning nii ostetigi jõuluvanamajake hoopis Viljandist. “Vaatame, mis mõtted meil järgmiste jõulude ajal on. Võib-olla soovib mõni tehasemaja ehitaja koostööd,” arutles Parbus. Aga see, et järgmisel aastal saab jõuluvana uue maja, olevat üpris kindel.