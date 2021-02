Triin Pärnpuu ja Margus Tänna on aasta naiskodukaitsja ja kaitseliitlase nominendid

Laupäeval, 13. veebruaril kuulutavad Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming Tallinnas välja aasta naiskodukaitsja ja aasta kaitseliitlase nimed. Läänemaalt on nominentide hulgas Triin Pärnpuu ja Margus Tänna.

Parimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid tulevad tervitama Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ning Kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk.

Aasta naiskodukaitsjat ja kaitseliitlast valitakse 11. korda. Kokku on aasta naiskodukaitsja nominente 15 ning aasta kaitseliitlase nominente samuti 15.

Konkursi põhieesmärgiks on vabatahtlikul initsiatiivil põhineva organisatsiooni arendamise olulisuse esiletõstmine. Kõik konkursil osalevad kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad on olnud Kaitseliidu vabatahtlikud liikmed vähemalt kolm aastat, on oma tegevusega teistele eeskujuks ja andnud Kaitseliidu arengusse märkimisväärse panuse

Aasta naiskodukaitsja nominent

Triin Pärnpuu on Lõuna-Läänemaa jaoskonna üks asutajaliikmeid ja ka juba neljandat aastat jaoskonna esinaine. Tema eeskujul on organisatsiooniga liitunud palju uusi liikmeid ning ta toetab nende kohanemist organisatsiooniga.

Pärnpuu tegutseb aktiivselt evakuatsioonirühmas ning on võtnud eesmärgiks koostöös kodukoha omavalitusega kaardistada ära sealsed evakuatsioonipunktid. Pärnpuu on ühendavaks lüliks Kaitseliidu, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste vahel ning omavaheline koostöö on väga hea ja suureks eeskujuks teistele.

Aasta kaitseliitlase nominent

Margus Tänna on Kaitseliidu tegevliige alates 1994. aastast, mil osales politsei ja Kaitseliidu ühisoperatsioonil „Linn lukku“. Siis suleti Haapsalu kontrollpostidega, võitlemaks tollal lokkava kuritegevusega.

1996. aastal läbis ta ajateenistuse Sidepataljonis. Mõneks ajaks jäi Kaitseliidus tegutsemine passiivsemaks. Aga uued väljakutsed malevas innustasid teda rohkem üritustel osalema ja panustama ning tänaseks on ta maleva üks aktiivsemaid kaitseliitlasi.

Kui Tänna üksus teeb sõjalist väljaõpet, siis ta on alati kohal. Ülema sõnul on Tänna kohusetundlik ja põhjalik. Ta teeb endale asjad selgeks ja täidab oma ülesanded korralikult.

Haapsalu malevkonnale on ta suureks abiks, osaledes kõigil malevkonna üritustel. On see siis rivistus, lastekodu lastele tehtud laager või mõni muu sündmus, Tänna on kohal ja aitab asja läbi viia.

Kui on vaja kedagi appi noorte kotkaste või kodutütarde üritusele, siis leiab ta ka selleks aega. On see siis vastutegevus mõnel rännakul, autojuhtimine või midagi muud – Tänna tuleb ja aitab, olgu see rühma koondus või suur vabariiklik üritus.

Lisaks on Tännal veel oma palgatöö, pere ning korvpallitreeningud. Nagu omaks ta ajamasinat ja suudaks olla mitmes kohas korraga.