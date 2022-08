Noarootsi võõrustas kergejõustiku mitmevõistlust

Silver Scönbergi 2006. aastal alustatud kergejõustiku mitmevõistlus on aastate jooksul Noarootsi kooli staadionile kokku toonud sportlasi üle Eesti.

Praegu võistlust vedaval emal ja pojal Ülle ja Silver Schönbergil on rääkida fantastilisi lugusid sellest, kuidas aastate jooksul on Noarootsi mitmevõistluses on võidetud ja kaotatud esikohti viimase ala 1500 meetri jooksuga ja ühepunktise vahega. Seal on joostud jäid sprindiaegu, heidetes ja tõugetes tehtud lausa vabariigi tasemel sooritusi.

„Terve staadion oli kaasa elamas, kui kõrgushüppes oli latil 1.80. Õues ja asfalteeritud korvpalliväljakul ei ole sportlastel seda mugav hüpata. Kui Rene Bürkland kõrguse ületas, siis staadion rõkkas,” meenutas Ülle Schönberg Hiina meditsiini arsti ja qi gongi õpetaja Rene Bürklandi ühte erilist etteastet.

Ka tänavune mitmevõistlus oli eriline. Kui võistlejate hulgas on samalt staadionilt sirgunud üks oma aja Eesti parimaid noorkergejõustiklasi Erki Mitman, on see kingitus. Nüüdki aitas ja õpetas Mitman kõiki kaasvõistlejaid, andes just heidetes-tõugetes nõua noorteklassi sportlastele.

Naiste seitsmevõistluses käis põnev esikohaheitlus Kirbla ja Noarootsi mitmevõistlejate Maria Reksi ja Kaisa Ulla vahel. 100 meetri jooksu ja kuulitõukega sai natukene eest ära Reks. Kaugushüppes 4.04 hüpanud Ulla tuli aga enne kettaheidet juba väga lähedale.

Just heite- ja tõukealadel näitas väga head tehnikat Marlen Öpik, kes samuti esikohaheitlusse sekkus. Päeva esimese poole lõpetaski kettaheide, kus kõigi naiste katsed lendasid üle 20 meetri. Kolme parima katsed mahtusid 1,5 meetri sisse. Võistlus kogus hoogu. Odaviskes suutis Reks visata esimesel katsel oda kaugelt üle 33 meetri. Kahel korral ka Läänemaa meistriks tulnud neiu aga astus üle ja kirja läks teise vooru 26.63.

Kõrgushüppes oli natukene parem Ulla, kellele jäi tulemuseks 1.25. Enne viimast ala, 750 meetri jooksu oli Reks juhtimas enam kui 100 punktiga, mis tähendab jooksurajal 9-10 sekundit. Seda Ulla püüdma ei läinud ja Reks võitis mitmevõistluse 2353 punktiga. Teine koht Ulla 2245 punkti ja kolmas Öpik 1893 punktiga.

Meeste kindel favoriit oli Mirman, kes näitas just heidetes ja tõugetes väga häid sooritusi. Kuuli tõukas ta 14.26, ketast heitis 43.44 ja odaviskes tuli 49.03. Odaviskes oli tubli ka Joosep Vaikre, kes suutis seda visata 41.63. Keila mees Tauri Tivik heitis aga hästi ketast, 31.67. Väga äge oli ka kõrgushüpe, kus Mitman ületas 1.50 vanas heas „karjapoisi” stiilis. Sellised asjad pealtvaatajatele meeldivad. Meeste esikolmik: Mitman 3805 punkti, Tivik 2289 ja Vaikre 2084.

Võistluse vast kõige põnevama esikohaduell peeti juunioride klassis. Eesti tasemel keskmaajooksja Sten Martin Viidemaa ja vabariigi tasemel noortennisist Gregor Trave rullusid lahti suurepärase esikohaheitluse.

Neile hoidis silma peal igal alal stabiilselt esinenud Robin Veedla. Viidemaa jooksis 100 meetrit 13.1, kuuli tõukasid aga konkurendid rohkem. Neist Veedla koguni 9.13. Kaugushüppes pani aga staadioni rõkkama Lääneranna spordikooli sportlane Viidemaa, kes hüppas päeva parima tulemuse, ja seda ka meeste arvestuses. 13aastase spordipoisi uus isiklik rekord on 5.29.

Mitmevõistlus on vägev ala – ühel alal annad punkte ära, teisel võidad. Kettaheites jäi Viidemaa tulemuseks ainult 17.49. Trave põrutas aga 29.60. See tähendab miinus 180 punkti, mis muutus Travele enne kettaheidet 55punktiliseks plussiks. Asi kogus hoogu. Odaviskes ja kõrgushüppes olid noormehed võrdsed – odaviskes vastavalt 33.61 ja 32.59 ning kõrgust suutis Viidemaa hüpata 1.40 ja Trave 1.35.

Enne 750 meetri jooksu oli Trave edu Viidemaa ees 33 punkti ehk umbes 2,7 sekundit. Esimese 250 meetrise ringi pidas Trave kenasti vastu, kuid siis pani Viidemaa gaasi põhja ja jooksis ajaks 2.15.4. Trave aeg 2.32,80. Noorteklassi mitmevõistluse esikolmik: Viidemaa 3061, Trave 2861 ja Veedla 1945 punkti.