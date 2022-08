19. augustil teatati politseile, et Uuemõisas Masti tänava autoremonditöökoja eest ärandati sõiduk Volkswagen Multivan. Auto leiti mõnesaja meetri kauguselt.



20. augustil sai politsei teate, et Haapsalu linnas korteris löödi 35aastast naist, kes sai viga. Juhtumi asjaolud on täpsustamisel.