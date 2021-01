Lääneranna vald sai viis pakiautomaati

Omniva paigaldas Lääneranna valda viis pakiautomaati. Esimesena hakkas automaat tööle Lõpel, seejärel Virtsus, Varblas, Kõmsil ja Koongas.

Esimese sammuna saab pakiautomaatidest kätte e-poodidest tellitud kaupa. Lääneranna valla automaadid on kasutusel ka kohaliku postikulleri või kirjakandja poolt posti kohaletoimetamisel. Järgmise sammuna plaanitakse automaadid avada kasutamiseks ettevõtjatele.

Lääneranna vallas katsetatakse muuhulgas automaadi kasutust posti jaotuspunktina, et saadetised jõuaksid elanikele kiiremini kirjakastidesse. See tähendab, et pakiautomaatidesse pannakse piirkonna post, sorditud selle küla või lähikonna kanderingide järgi. Kirjakandjad saavad seejärel võtta automaadist juba sorditud posti ning toimetada kirjakastidesse.

Eesti Post on arvutanud, et postiteenus oleks Eesti inimestele mõistlikult lähedale toodud siis, kui pakiautomaat oleks igas vähemalt 150 elanikuga külas või alevis. See tähendaks üle Eesti umbes 1000 pakiautomaadi paigaldamist.

Katseprojekti käigus paigaldatakse Eesti eri paikadesse 12 pakiautomaati.