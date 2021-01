Kobras ähvardab Paralepas Jaama oja tammiga sulgeda

Haapsalus Jaama oja ääres on kobras langetanud kaks pajupuud.

Huvitava bioloogia kooli juht Tarvo Valker ütles, et kuigi Haapsalu ümbruses on koprad üpris levinud, ei meenu talle, et mõni kobras oleks Haapsalu linnas tegutsenud.

Valkeri sõnul on suure tõenäosusega tegemist nooremapoolse, umbes paariaastase kopraga, kes on enne järgmise pesakonna tulekut kodust välja aetud ja üritab endale oma territooriumi leida. Valker rääkis, et koprad võivad rännata pikka maad, kuni kümnete kilomeetrite kaugusele.

Jaama oja on Valkeri sõnul koprale tüüpiline elupaik. Koprad langetavad pajusid, sest nende lemmiktoiduks on pajuvõrsed, mis hakkavad kasvama kui suur puu on langetatud. Suvisel ajal söövad koprad ka pilliroogu.

Kuigi koprad on pigem ettevaatlikud loomad, siis Valkeri sõnul leiab neid siiski ka linnadest, näiteks Tartust Emajõe äärest ja mõnest Tallinna piirkonnast.

Koprad elavad looduses keskmiselt kümne aastaseks. „Maksimaalne vanus on olnud looduses 17 aastat, aga reeglina üle kümne ei ela,” ütles Valker.

Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus lubas kopratööd vaatama minna. „Tammi ei saa tal lasta ehitada, sest see on peakraav, kogu elamurajoon on seal taga,” ütles Parbus.

Arvo Tarmula fotod