Reisimuljed Yucatani poolsaarelt: Celestún ja punaflamingod

caption id="attachment_436520" align="aligncenter" width="1920"] Punaflamingode roosakas värvus tuleb krevettide söömisest. Foto: Tarvo Valker[/caption]

Pärast Chichén Itzá külastamist oli meie järgmiseks sihtkohaks Yucatáni poolsaare looderannikul asuv Celestún. Tegu on kalurilinnaga, mis on oma 8000 elanikuga veidi väiksem kui Haapsalu.

Celestúni on küll mitmel pool kirjeldatud turismikohana, kuid võrreldes paljude teiste kohtadega nägime siin turiste oluliselt vähem. Kui aga natukenegi mere äärest kaugemale minna, ei teki üldse tunnet, et see võiks olla kuurortlinn. Ehedus ongi Celestúni üks suuri võlusid.

Turiste ja turistidele „serveeritud” Celestúni võib näha eelkõige rannas jalutades. Siin ootavad puhkajaid rannaliival asuvad restoranid ning kümned paadimehed, kes on valmis turiste merele viima.

Peamiseks põhjuseks Celestúni sõitmiseks on linnud.