USA suursaadik: ma nimetaksin Eestit mõtteliidriks

Esmaspäeval Haapsalus visiidil olnud Ameerika Ühendriikide suursaadiku George P. Kenti sõnul on Eesti küll väike riik, kuid ka Ameerikal on siit tehnoloogiaalaselt palju õppida.

Mis teid täna Haapsallu tõi?

Diplomaadiks olemise eesmärk ei ole lihtsalt pealinnas istuda ning ministrite ja ametnikega kohtuda. Meie kui saatkond, mina diplomaadi ja suursaadikuna oleme siin selleks, et luua sidemeid riikide vahel. Parim nõuanne, mille ma enne tulekut sain, oli Eesti suursaadikult Kristjan Prikilt, et minge kohtuge eestlastega seal, kus nad on. Et seda teha, pean Tallinnast välja sõitma ja külastama võimalikult palju kohti.

Alustasin sellest, et käisin gümnaasiumis ja rääkisin õpilastega USAst ja Eestist. Kohtusin linnapea Urmas Suklesega – veebi teel – ja abilinnapeadega ning vestlen teiega. Ütleksin, et kohaliku meedia, õpilaste ja kohalike kogukondadega rääkimine aitab meil kui ameeriklastel mõista Eestis toimuvat ja aitab ka eestlastel mõista USAd.

See on teie esimene ametlik viit Haapsallu, aga kas olete siin oma kahe tööaasta jooksul eraviisiliselt käinud? Näiteks Ameerika autode näitusel?

Olen käinud Haapsalus paaril nädalavahetust turistina koos sõpradega USAst. Ameerika autode näitusest jäime küll ilma, aga kui esimest korda tulin, olid lossi ees mootorratturid. Linnus on siin fantastiline, nii et mõlemal korral viisime sõbrad seda vaatama.

Haapsalu on ilus linn, et lihtsalt jalutada, mõnes kohvikus käia ja kõndida mere äärde. Talvel tulime abikaasaga tagasi ja sõitsime Soome kelguga jääl.

Olete nüüdseks Eestis olnud pea kaks aastat. Mis on teile siin Eestis enim muljet avaldanud või üllatanud?

Mulle on avaldanud muljet, et eestlased ütlevad, mida nad mõtlevad ja teevad seda, mida nad ütlevad. Seega on see väga vahetu kultuur, kuid see on ka väga praktiline lähenemine ja see muudab vestluse pidamise lihtsaks isegi tõsistel teemadel.

Ma nimetaksin Eestit ka mõtteliidriks.