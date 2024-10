Tagasivaade: Haapsalu võib Ridala alla neelata

Lääne Elu 35. sünnipäeva-aasta puhul vaatame tagasi, mis teemad on päevakorral olnud 5, 10, 15, 20, 25, 30 ja 35 aastat tagasi.

„Lääne Elu ilmub nüüd kord nädalas”, 12. oktoober 1989

Meie leht ilmub nüüd igal neljapäeval. Haapsalu rajooni elanikud saavad endale 1990. aastaks „Lääne Elu” tellida „Ajakirjanduslevist” (Võidu 39, kinni on see laupäeviti ja pühapäeviti), samuti kui teiste väljaannete puhul. Kes siiski ekslikult rahakaardi saatsid, neile vormistame ise tellimused ümber, nii et muretsema ei pea. Selleks aastaks käib lehetellimine veel vanaviisi – rahakaardiga.

„Laupäeval varastati Hoipuangast raha”, 11. oktoober 1994

Laupäeval varastas 35–40-aastane prillidega mees Hoiupanga Haapsalu kontorist 1421 krooni.