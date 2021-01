See teater avab muuseumi

See teater pakub koroonaajal rahvale etenduste asemel vaadata ajutist näitust, mis kannab nime „Ajarännak XX sajandisse”.

Esimest korda saab teatrisse tulla taas 30. jaanuaril 2021. Teater on kogunud peaaegu 20 aastat nõukogudeaegseid olmekaupu, elektroonikat, mööblit, riideid ja palju muud. Ka Haapsalus tuntud nostalgiapäevad on saanud alguse See majas olemasolevatest nõukogudeaegsetest asjadest ning autentsetest ruumidest.

See teatri üks eestvedajatest Roman Sultangirejev ütles, et koroona tõttu tuleb ka neil oma tavapärane tegevus ümber mängida ja pakkuda rahvale etenduste asemel midagi muud. Samuti on soovituslik meeles pidada ka koroonast tingitud tervisenõudeid. „Ootame teid külla juba sel laupäeval,” sõnas Sultangirejev.

Üritus sobib nii lastele kui ka neile, kes on nõukogude ajal üles kasvanud. Muuseum on avatud veebruarist aprillini laupäeviti ja pühapäeviti kell 12–15. Sissepääs: vaba annetus.

Elen Freivald