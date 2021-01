Läänemaa noorjalgpallurid alustavad taas Eesti meistrivõistluste mänge

Nii Läänemaa kui ka Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi on oma meeskonnad Eesti noorte meistrivõistluste mängudeks üles andnud.

Lõppenud hooajal oli sporditegemine ülikeeruline ja seda ka noortele jalgpalluritele – mängude algus ja kogu kalender oli eriline ja enneolematu. Kui tavaliselt algavad Eesti noorte jalgpalli meistrivõistluste mängud sõltuvalt vanuseklassist märtsi lõpus ja aprilli alguses, siis eelmisel aastal alustati mai viimasel päeval. Kuidas läheb sellel hooajal ja mis noori jalgpallureid täpselt ees ootab, ei oska keegi veel öelda.

Siiski on noorte võistkondade registreerimise tähtaeg möödas ja kaks klubi oma meeskonnad Eesti esivõistlusteks üles andnud. Kokku mängib seitse noorte võistkonda.

Läänemaa jalgpalliklubi on 2021. aasta Eesti noorte meistrivõistlustel väljas koguni kuue võistkonnaga, neist kolme puhul ühendati jõud Hiiumaa noortega.

Kõik noorte meeskonnad on hästi komplekteeritud ja võistlustele minnakse vastu lootusrikkalt. Klubi, kus treenib üle 250 lapse üle kogu maakonna, on kindlasti terve Läänemaa spordi suunanäitaja.

Eelmise hooajaga võrreldes on vanuseklassides väikesi muudatusi, kuid sportlik loogika ja parim arengusuund on säilinud.

Klubi tegevjuhi Triin Vellemäe sõnul on lootus algaval hooajal saada noortele võimalikult palju häid mänge. „Loodame paljudes liigades olla esiotsas,” ütles Vellemäe. Tema hinnangul saab kõvem pähkel olema ilmselt U17 eliitliiga, kuid ka selle ees ei tunta ülearu hirmu. „Kindlasti saab seal väga raske olema,” ütles ta.

Noorimad poisid, kes võistlustulle lähevad, on U12 (2010–2011 sündinud) vanuseklassis ja poisse treenib Mart Pulst. Sama treeneri juhendada on ka U15 (2007–2008 sündinud) poisid. Triin Vellemäe ise juhendab Eesti meistrivõistlustel U13 (2009–2010) poisse.

Kolm Läänemaa JK / Hiiumaa ühendvõistkonda on vanuseklassis U14 (2008–2009), treenerid Mart Pulst ja Mario Degtjov, U17 (2005–2006) eliitliiga ja U19 (2003–2004) eliitliiga. Esimest treenivad kahasse Aavo Tomingas ja Theimo Tülp, teist Theimo Tülp.

Läänemaa jalgpalliklubi noori saab näha mängimas kodusel Haapsalu linnastaadionil ja Haapsalu kunstmurustaadionil. Kindlasti peetakse ühendvõistkondade kodumänge ka Kärdla linnastaadionil.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi on 2021. aasta Eesti noorte meistrivõistlustel väljas U16 (2006–2007) poistega. Tillukene maaklubi mängib vastavalt oma võimalustele ja tingimustele.

Klubis treenib kokku 90 noort. Kindel plaan oli Eesti esivõistlusi alustada ka nooremate poistega, kuid see lükkub siiski tulevasse aastasse. Kõiki noori juhendab klubis Jaanus Getreu.

Noored lõunaläänlased, kelle võistkonnas on 95 protsenti Lihula gümnaasiumi õpilased, mängivad oma meistrivõistluste mängud kahel kooli loodusmuruväljakul.

Eesti noorte meistrivõistlused koosnevad nagu ikka kevad- ja sügisringist, mille vahele mahub kuuajane suvepuhkus.

Kahe sarnase nimega klubi teenekad treenerid Aavo Tomingas ja Jaanus Getreu tähistavad sel aastal ka omapärast juubelit. Nimelt on mõlemad treenerid oma õpilastega Eesti noorte meistrivõistlustel mänginud neljal eri kümnendil – Tomingas alustas 1998. ja Jaanus Getreu 1999. aastal.

Läänemaa teenekaim jalgpallitreener Tomingas meenutab, et kõik tema juhendatavad võistkonnad on olnud tublid, kuid välja toob ta kolm aastakäiku. „Eriline oli ikkagi esimene, 1985–86 sündnud poisid,” rääkis Tomingas. Tema sõnul oli seal palju andekaid mängijaid, kellest paljud jõudsid ka Eesti noortekoondistesse. Parim koht nendega oli neljas. Tominga sõnul on meeldejääv ka ainus medalivõitja – U19 (sünniaastad 1999–2000) võistkond. Just nendest poistest koosneb põhiliselt praegune klubi esiliiga B meeskond. Teenekas treener peab kvaliteediks ka noorte kõrgliigas mängimist: „Ka 1989–90 sündinud poisid jõudsid esiliigasse, kuid eri põhjustel see meeskond lagunes.”

Lõuna-Läänemaa JK treeneri Jaanus Getreu sõnul on erilisel kohal ikka medalivõit. See saavutati klubi B-klassi (15–16aastaste) neidudega 2009. aastal, mil võideti pronksmedalid. Poiste võistkondadest saab treeneri sõnul selgelt esile tuua 1987–1988 ja 1991–1992 sündinuid poisse – need olid meeskonnad, kus oli väga palju tehniliste oskustega ja tarku jalgpallureid. Kuid loomulikult on iga võistkond olnud aastakümnete jooksul klubile eriline.

Kuidas läheb meie noortel uuel, 2021. aasta meistrivõistlustel, saame loodetavasti normaalselt kulgevatel esivõistlustel näha.