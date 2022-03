Haapsalu kolme pakiautomaadi tühjenemise aeg muutub

Omniva muudab 24. märtsist Haapsalu kaubamaja ja Haapsalu Kastani pakiautomaadi tühjendamisaega – automaate tühjendatakse tööpäeviti kell 16 ja laupäeviti kell 15.30.

Uuemõisa Coop Konsumi pakiautomaati tühjendatakse 24. märtsist tööpäeviti kell 17 ja laupäeviti kell 15.30.

Kõikide Omniva pakiautomaatide tühjendamise ajad on nähtavad siin!

Omniva pakiautomaadiga saab saata pakki teise Omniva pakiautomaati Eestis, Lätis ja Leedus, saata pakki postkontorisse või tellida kulleriga kohale viimine. Lisaks saab pakiautomaadist saata kuni L suuruses pakki ka Euroopa Liidu piires. Pakiautomaadist saab kätte ka tellitud e-poe ostud või teiselt eraisikult saadetud pakid.​

Omniva pakiautomaadid on ligipääsetavad kellaajast ja nädalapäevast sõltumata, sest need asuvad õues, kus inimesi on vähem ja koroonaviirusesse nakatumise risk madalam. Pakiautomaatide puutetundlikke ekraane puhastatakse regulaarselt, kuid automaati saab kasutada ka ilma ühiskasutatavate pindadega füüsiliselt kokku puutumata: Omniva pakiautomaadi ekraan toimib ka kinnastega ning kõikides automaatides saab tasuda viipemaksega.