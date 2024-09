Linnamäe elanikud saavad eilsest kodu lähedalt pakke saata, sest kohaliku poe ette paigaldati 56kohaline DPD pakiautomaat.

Oru osavallavanema Janek Loorensi sõnul on see elanike jaoks väga tähtis, pakiautomaati on seal kandis oodatud aastaid. Mullu detsembris pöördus toonane osavallavanem Kadi Paaliste Eesti Posti poole palvega, et riigifirma paigaldaks neile automaadi, aga selle hind olnuks postipunkti sulgemine.