Laenu refinantseerimine – võimalused ja tingimused

Laenu refinantseerimine võib olla päästerõngas, kui oled sattunud võlgadesse ning igakuised maksed käivad üle jõu. Refinantseerimislaenuga saad tagasi maksta kõik kuhjunud laenud. Nii saad edaspidi mitme väikese laenu haldamise asemel vaid üheainsa tagasimaksmise eest hoolt kanda.

Mis on refinantseerimislaen?

Refinantseerimislaen on laen, mida väljastatakse üldjuhul pisut suuremas summas. Tegemist on hüpoteeklaenuga, mis tähendab, et laenu taotlemiseks on vajalik tagatise seadmine.

Tagatis kinnisvara näol võimaldab krediidiandjal sulle sinu finantsolukorrast olenevalt piisavas suuruses laenu väljastada, et saaksid teised kiir- ja väikelaenud tagastada.

Millal refinantseerimislaenu võtta?

Laenu refinantseerimine võib olla hea viis, kuidas oma rahalist olukorda lihtsustada. Samas on väga oluline jälgida laenu tingimusi. Vastasel juhul võid oma finantsasjad veelgi segasemaks muuta. Loe lähemalt kuidas kodulaenu refinantseerimisega võita tuhandeid eurosid.

Pea meeles, et reeglina on tegemist priskema laenuga. Suurte summadega kaasneb aga ka suurem kohustus ning sellest tulenevalt ei tohiks refinantseerimislaenu lihtsakäeliselt taotleda.

Laenu refinantseerimine on hea mõte, kui:

Tahad vähendada erinevate laenumaksete tegemise hulka . Pärast refinantseerimislaenu võtmist pead tasuma makseid vaid ühele laenupakkujale.

. Pärast refinantseerimislaenu võtmist pead tasuma makseid vaid ühele laenupakkujale. Tahad vabaneda kõrgete intressidega kiir- ja väikelaenudest. Refinantseerimislaen on üldjuhul madalama intressimääraga laen. Seega, kui asendad mitu kõrget intressi ühe madalama intressiga, hoiad kokku ka kuludelt.

Refinantseerimislaen on üldjuhul madalama intressimääraga laen. Seega, kui asendad mitu kõrget intressi ühe madalama intressiga, hoiad kokku ka kuludelt. Tahad igakuiselt väikesemaid osamakseid sooritada. Refinantseerimislaen on sisuliselt hüpoteeklaen. See tähendab, et laenu tagasimakseperiood on tavaliselt pikem. Kui jaotad laenusumma mitme kuude või isegi aastate peale ära, pead igakuiselt tasuma ka väiksemaid makseid.

Pea meeles! – Mida jälgida enne laenu taotlemist.

Kui oled kuhjunud laenudega keerulises olukorras ning otsustad taotleda refinantseerimislaenu, on oluline mõningaid asju tähele panna.

1. Intressimäär

Et tagada laenu kasumlikkus, on tähtis jälgida, et refinantseerimislaenu intressimäär oleks oluliselt madalam kui sinu praegustel kiirlaenudel. Laenumaailmas kehtib üks oluline reegel: ära võta mitte kunagi samaliigilist laenu, et vana laenu tagasi maksta.

See tähendab, et kiirlaenu pole mõtet taotleda teise kiirlaenu tagasimaksmiseks ega üht väikelaenu teise väikelaenu refinantseerimiseks. Kuna samaliigilistel laenudel on tingimused laias laastus samad, ei saa sellest sulle tulla majanduslikult kuigi palju kasu. Toome näiteks tarbimislaenu, mille intressimäär on madalam kui kiirlaenu oma, seega laenu valimisel tuvu kindlasti erinevate laenupakkumistega.

2. Laenu lisatasud

Kui oled kindlaks teinud, et uue refinantseerimislaenu intress on tõepoolest vana laenu omast palju soodsam, pane tähele ka lisatasusid. Refinantseerimislaen on laen kinnisvara tagatisel. See tähendab, et laenuga kaasnevad mitmed lisakulud, nende hulgas notaritasu, kinnisvara hindamise tasu, riigilõiv ja lepingu sõlmimise tasu.

Et paremini laenu kogukulust aru saada, on oluline lisaks intressimäärale vaadata hoopis laenu krediidi kulukuse määra.

3. Nõuded laenu taotlejale

Refinantseerimislaenu summad võivad olla suured. Seetõttu on seatud taotlejatele mõned tingimused, millest ei saa mööda vaadata. Näiteks on vajalik stabiilse sissetuleku olemasolu. Kui näiteks väikelaenu ja kiirlaenu puhul võetakse arvesse ka taotleja kehtivaid laenukohustusi, siis refinantseerimislaenu puhul vaadatakse vaid igakuist sissetulekut.

Mõned krediidiandjad lubavad laenu taotleda ka 18-aastastel isikutel. Samas nõuavad mitmed pangad, et laenusaaja vanuseks oleks vähemalt 21 või 22 aastat.

Refinantseerimislaenu tingimused

Refinantseerimislaenu tingimused on sarnased tavalisele hüpoteeklaenule. Toome siin välja mõned tüüptingimused (täpsed tingimused olenevad laenupakkujast):

Laenusummad ulatuvad 300 eurost kuni 25 000 euroni

Laenu tagasimakseperiood on 6 kuud kuni 6 aastat (mõnel laenuandjal isegi kuni 12 aastat)

Intress alates 7,9% aastas

Laenuga kaasneb tavaliselt lepingu sõlmimise tasu ja igakuine haldustasu

Kui laen on kinnisvara tagatisega, pead arvestama ka notaritasu, riigilõivu ning kinnisvara hindamise tasuga

Kokkuvõte

Kuigi tegemist on viisiga, mis võib sind hädast välja aidata, on laen siiski rahaline kohustus. Kui oled otsustanud taotleda refinantseerimislaenu, ole kindel, et uus intress on vanade laenude omast madalam. Parima pakkumise leidmiseks võrdle erinevaid krediidipakkujaid ning ära karda vajadusel finantsnõustajaga ühendust võtta.